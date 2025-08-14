13 yaşındaki Ümit kavgada başına aldığı sandalye darbesiyle öldü

Olay, İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi'nde meydana geldi. 13 yaşındaki Ümit Atar ile S.T. ve E.T. isimli şüpheliler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bir anda büyüyen kavgada 13 yaşındaki Ümit Atar, kafasına yumruk ve sandalye darbesi aldı. Aldığı darbeler sonucunda ağır yaralanan ve kanlar içerisinde yere yığılan çocuk, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı. Atar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ümit Atar'ın ölümü ailesini yasa boğarken, olayla ilgili S.T. ve E.T. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.