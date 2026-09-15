13 yıl 4 ay ile aranan FETÖ firarisi Ankara’da yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince FETÖ kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. isimli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
MAMAK'TA YAKALANDI
Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 14 Eylül'de operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda M.S. yakalanarak gözaltına alındı.
CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ
Yakalanan şahsın adli işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin ardından tutuklanan M.S., Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.