Haberler Yaşam Haberleri 13 yıl 4 ay ile aranan FETÖ firarisi Ankara'da yakalandı
Giriş Tarihi: 15.09.2026 17:55

13 yıl 4 ay ile aranan FETÖ firarisi Ankara'da yakalandı

Ankara’da FETÖ kapsamında “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. isimli şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. M.S., işlemlerinin ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
13 yıl 4 ay ile aranan FETÖ firarisi Ankara’da yakalandı
  • ABONE OL

Ankara İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince FETÖ kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. isimli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

MAMAK'TA YAKALANDI

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 14 Eylül'de operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda M.S. yakalanarak gözaltına alındı.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Yakalanan şahsın adli işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin ardından tutuklanan M.S., Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

#ANKARA #MAMAK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
13 yıl 4 ay ile aranan FETÖ firarisi Ankara'da yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA