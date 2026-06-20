13 yıldır Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu: Şüpheli yakalandı!

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Bu kapsamda 'Uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama' suçundan hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 28 Mart 2013'ten itibaren Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan S.B.'nin, Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde kayıtsız olarak yaşadığını belirledi.