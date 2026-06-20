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Giriş Tarihi: 20.06.2026 12:09

13 yıldır Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu: Şüpheli yakalandı!

Bursa'da 13 yıldır Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve hakkında uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B., saklandığı evde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İHA Yaşam
13 yıldır Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu: Şüpheli yakalandı!
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranması olan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Bu kapsamda 'Uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama' suçundan hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 28 Mart 2013'ten itibaren Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan S.B.'nin, Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde kayıtsız olarak yaşadığını belirledi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Takibin ardından harekete geçen ekipler, dün sabah S.B.'nin kaldığı eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli, bu sabah emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
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13 yıldır Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu: Şüpheli yakalandı!
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