13 yıldır kayıp sanılıyordu cinayet çıktı! Nesim davasında çarpıcı gelişme: 2 şüpheli tutuklandı!

Ağrı'da 2013 yılında kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Nesim B. dosyasında yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 2013 yılında hakkında kayıp başvurusu yapılan ve 2016 yılında "kasten öldürme" suçu kapsamında soruşturma başlatılan olayla ilgili 22 Haziran 2026 tarihinde Ağrı merkezli Ankara, İzmir, Konya ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.