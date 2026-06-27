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Giriş Tarihi: 27.06.2026 17:16

13 yıldır kayıp sanılıyordu cinayet çıktı! Nesim davasında çarpıcı gelişme: 2 şüpheli tutuklandı!

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde 2013 yılında kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Nesim B.’ye ilişkin dosyanın yeniden açılması ve 220 saatlik kamera görüntüleri olayın cinayet olduğunu ortaya çıkarılırken 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma tüm hızıyla devam ederken 2 kişinin tutuklandı. Tutuklanan şüpheli hakkında ortaya çıkan detay ise kan dondurdu. İşte detaylar…

İHA Yaşam
13 yıldır kayıp sanılıyordu cinayet çıktı! Nesim davasında çarpıcı gelişme: 2 şüpheli tutuklandı!
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Ağrı'da 2013 yılında kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Nesim B. dosyasında yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 2013 yılında hakkında kayıp başvurusu yapılan ve 2016 yılında "kasten öldürme" suçu kapsamında soruşturma başlatılan olayla ilgili 22 Haziran 2026 tarihinde Ağrı merkezli Ankara, İzmir, Konya ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.K. ile M.K.Y. "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

ŞÜPHELİ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Öte yandan, tutuklanan şüphelilerden S.K.'nin çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da tespit edildi. Şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#AĞRI

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13 yıldır kayıp sanılıyordu cinayet çıktı! Nesim davasında çarpıcı gelişme: 2 şüpheli tutuklandı!
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