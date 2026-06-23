13 yıllık faili meçhul dosyada düğüm çözülüyor: 6 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen soruşturmada HTS, PTS ve kriminal inceleme verileri yeniden değerlendirildi. Üzerinde biyolojik bulgular tespit edilen bir araç, tanık ifadeleri ve teknik takip sonucu Evindar Tığrak'ın öldürülmüş olabileceği ihtimali güçlenirken, soruşturma kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Kayıp vatandaşlarımızın, faili meçhul cinayetlerin ve yıllarca kapanmamış acıların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

13 YILLIK DOSYADA YENİDEN AÇILDI

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Tahir Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Nesim Bayram'ın 30 Ekim 2013 tarihinde sabah saatlerinde, "Ağrı il merkezine gidiyorum" diyerek evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamaması üzerine Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Yaklaşık 13 yıldır aydınlatılamayan dosya, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 24 Nisan 2026 tarihinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından yeniden incelemeye alındı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda ve Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda 1 Mayıs 2026 tarihinde özel ekip oluşturuldu.

HTS VE BAZ KAYITLARI İLE KGYS GÖRÜNTÜLERİ YENİDEN İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında geçmiş yıllarda toplanan deliller yeniden değerlendirildi. HTS ve baz kayıtları güncel analiz yöntemleriyle incelenirken, KGYS görüntüleri yeniden gözden geçirildi. Olayın yaşandığı değerlendirilen bölgelerde kapsamlı saha çalışmaları yürütüldü, çok sayıda tanık ve bilgi sahibi kişinin yeniden ifadesi alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda daha önceki savunmalarla çelişen yeni teknik ve fiziki deliller ile tanık beyanlarına ulaşıldı.

GÖNÜL İLİŞKİSİ İDDİASI DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre, geçmişte Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde görev yaptığı öğrenilen Zihni Yılmaz'ın eşi Mehrinaz Yılmaz ile kayıp Nesim Bayram arasında gönül ilişkisi bulunduğu yönünde değerlendirmeler yapıldı. Bu nedenle olayın arka planında cinayet şüphesinin bulunduğu ihtimali üzerinde duruldu. Öte yandan soruşturma kapsamında 2014 yılında Zihni Yılmaz, Mehrinaz Yılmaz, Serkan Kahraman, Selman Kahraman, Bekir Kahraman ve Erdal Kaya hakkında işlem yapıldığı, şüphelilerin tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmelerine rağmen serbest bırakıldıkları öğrenildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yeni deliller doğrultusunda olayın tasarlayarak kasten öldürme suçu kapsamında işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe oluşması üzerine 22 Haziran 2026 tarihinde operasyon düzenlendi. Operasyonda Serkan Kahraman, Selman Kahraman, Hakan Kahraman, Mehrinaz Yılmaz ve Dilaver Bayazit gözaltına alındı. Erdal Kaya'nın başka bir suçtan dolayı Marmara 2 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunması nedeniyle hakkında ayrıca gözaltı kararı uygulanmadı. Bekir Kahraman'ın ise Erzurum Atatürk Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gördüğünün belirlenmesi üzerine taburcu edilmesinin ardından gözaltına alınması yönünde talimat verildi. Şüpheliler hakkında uygulanan gözaltı tedbirinin üç gün süreyle uzatılmasının planlandığı öğrenildi.

BATMAN'DAKİ KAYIP DOSYASINDA KRİTİK BULGULAR

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Tahir Tığrak'ın 12 Kasım 2025 tarihinde kızı Evindar Tığrak için yaptığı kayıp başvurusunun ardından başlatıldı. Yürütülen çalışmalarda, Evindar Tığrak'ın 2013 yılında amcasının oğlu Emrah Tığrak ile evlendiği ve bu evlilikten iki çocuğunun bulunduğu belirlendi. Çiftin, Evindar Tığrak'ın evi terk etmesinin ardından 2022 yılında boşandığı öğrenildi. Soruşturmada ayrıca Evindar Tığrak'ın erkek arkadaşı olduğu belirtilen Nezir Yüksel hakkında, 26 Nisan 2025 tarihinde "kişilerin huzur ve sükûnunu bozma" suçlamasıyla şikâyette bulunulduğu tespit edildi.

SON TEMASIN ARDINDAN TELEFONU KAPANDI

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yapılan incelemelerde, Nezir Yüksel ile Evindar Tığrak'ın 6 Haziran 2025 tarihinde yoğun şekilde mesajlaştıkları ve buluşma planladıkları belirlendi. Soruşturma dosyasına göre Nezir Yüksel, 7 Haziran 2025 tarihinde Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden Batman'a gelerek bir otelde konaklayan Evindar Tığrak'ı aldı. İkilinin buluşmasının ardından Evindar Tığrak'ın telefonunun kapandığı tespit edildi. PTS ve HTS kayıtlarında ise Nezir Yüksel'in kullandığı aracın bagaj kapağı açık şekilde ve tek başına seyir halinde olduğu görüldü.

ARAÇTA KAN VE BİYOLOJİK İZLER BULUNDU

Soruşturmada kritik delillerden biri de Evindar Tığrak'ın son görüldüğü araç oldu. Araç üzerinde yapılan incelemelerde bagaj ve ön yolcu koltuğunda biyolojik bulgulara rastlandı. Laboratuvar incelemelerinde üç farklı erkeğe ait kan, bir erkeğe ait meni ve bir kadına ait kan örneği tespit edildi. Ancak kadın kan örneğinin, Evindar Tığrak'ın annesinden alınan örnekle anne-çocuk ilişkisi açısından uyumlu olmadığı belirlendi.

TANIK İFADELERİ ŞÜPHELERİ GÜÇLENDİRDİ

Soruşturma kapsamında ifade veren tanıklar, olay sonrası aracın detaylı şekilde temizlendiğini anlattı. Aracın teslim alındığında tamamen yıkandığı, döşemelerinin söküldüğü, yoğun çamur ve kötü kokunun bulunduğu yönünde ifadeler dosyaya girdi. Oto yıkama işletmecisinin de arka koltuklarda yoğun kan lekeleri gördüğünü beyan ettiği öğrenildi. Ayrıca soruşturma kapsamında alınan ifadelerde, Evindar Tığrak hakkında "cezasını kestik ve gereğini yaptık" şeklindeki iddiaların da dosyaya yansıdığı belirtildi.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen teknik veriler, kriminal bulgular ve tanık ifadeleri doğrultusunda Evindar Tığrak'ın öldürülmüş olabileceği değerlendirildi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Evindar Tığrak'ın bulunmasına yönelik GPRS verileri üzerinden daraltılmış alan çalışmaları başlatıldı. Soruşturma kapsamında olayın ana şüphelisi olduğu değerlendirilen Nezir Yüksel ile dosyada şüpheli olarak yer alan Yakup Direk hakkında 23 Haziran 2026 tarihinde operasyon düzenlenerek gözaltı kararı uygulandı.

"YILLARCA KAPANMAMIŞ ACILARIN ÜZERİNDEKİ SİS PERDESİNİ KALDIRMAKTA KARARLIYIZ"

Soruşturmaları hassasiyetle yürüten Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonları titizlikle gerçekleştiren Ağrı ve Batman İl Emniyet Müdürlükleri, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımıza ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerine teşekkür eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Kayıp vatandaşlarımızın, faili meçhul cinayetlerin ve yıllarca kapanmamış acıların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta kararlıyız. Annelerin, babaların, evlatların ve ailelerin yüreğinde yıllardır kanayan yaraları dindirmek; hakikati ortaya çıkarmak ve adaleti sağlamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.