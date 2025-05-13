13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü

İstanbul Bahçelievler'de 9 Mayıs akşamı evinin önünde başına beyaz poşet geçirilerek vurulan Hüseyin Veznedar (54) hayatını kaybetti. Yapılan soruşturma, cinayetin eşinin sevgilisi Ufuk Aykaç tarafından azmettirilerek gerçekleştirildiğini ortaya çıkardı. Zahide Veznedar, 9 Mayıs'ta eşini "alışverişe gidelim" diyerek dışarı çağırdığı, başına poşet geçiren Ufuk Aykaç'ın Hüseyin Veznedar'ı silahla vurarak öldürdüğü belirlendi.Olayın ardından çelişkili ifadeler veren Zahide Veznedar, polisin detaylı sorgusuyla suçunu itiraf etti. İddialara göre, Zahide ve Ufuk Aykaç'ın, 20 yıldır ilişki yaşadığı öğrenildi. Cinayet zanlısı Aykaç, Bursa'da yakalanarak İstanbul'a getirildi. Aykaç, ifadesinde "Eşi bana sürekli şiddet gördüğünü söylüyordu, silah çekti, ben de ateş ettim" dedi. Ancak cinayet zanlısının olaydan bir gün önce azmettirici Zahide Veznedar ile bir otelde birlikte oldukları belirlendi. Tutuklanan zanlılar cezaevine gönderildi.