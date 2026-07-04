13,2 milyon liralık kaçak altın operasyonu

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Cizre-Nusaybin kara yolundaki uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada, 3 parça halinde toplam 2 kilo 100 gram altın ele geçirildi. Ele geçirilen altınların piyasa değerinin yaklaşık 13 milyon 200 bin lira olduğu belirtildi.

Operasyon kapsamında araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri için haklarında gerekli adli tahkikat başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.