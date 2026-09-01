135 Alo adalet hattı hayata geçti! 5 yıllık davalar, 3 yıllık soruşturmalar için doğrudan başvuru

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı "Adaletin Yüzyılı" yapma hedefi doğrultusunda yeni bir uygulamanın hayata geçirildiğini duyurdu. 135 Alo Adalet Hattı, yeni adli yılın ilk günü itibarıyla pilot olarak hizmet vermeye başladı.

5 YILI AŞAN DAVALAR İÇİN BAŞVURU

Bakan Gürlek'in açıklamasına göre vatandaşlar, 5 yılı aşan dava dosyaları ile 3 yılı aşan soruşturma dosyaları hakkında 135 Alo Adalet Hattı üzerinden doğrudan başvuruda bulunabilecek. Uygulama kapsamında vatandaşların uzun süren yargı süreçleriyle ilgili başvurularının değerlendirilmesi ve yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

İLK ETAPTA 3 ADLİYEDE BAŞLADI

135 Alo Adalet Hattı, 1 Eylül 2026 saat 10.00 itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak hizmet vermeye başladı. Pilot uygulamanın sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından sistemin kısa süre içerisinde Türkiye genelindeki adliyelere yaygınlaştırılması planlanıyor.

HEDEF: ADALETE ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRMAK

Bakan Gürlek, yeni uygulamayla yargı hizmetlerinin vatandaşlar açısından daha erişilebilir, etkin ve hızlı hale getirilmesinin amaçlandığını belirtti. 135 Alo Adalet Hattı ile özellikle uzun süren dava ve soruşturmalara ilişkin vatandaşların doğrudan başvurabilmesi, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmasına katkı sağlanması ve adaletin zamanında tecelli etmesi hedefleniyor. Bakan Gürlek, yeni adli yılın Türkiye, millet ve hukuk camiası için adaletin daha hızlı ve etkin şekilde tecelli ettiği bir dönem olmasını dileyerek, 135 Alo Adalet Hattı'nın bu hedefe güçlü katkı sunmasını temenni etti.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör