Haberler Yaşam Haberleri 14 bakanlık ve 325 katılımcı aynı masada! Van Gölü Havzası için ortak akıl raporu hazır
Giriş Tarihi: 21.07.2026 19:23

14 bakanlık ve 325 katılımcı aynı masada! Van Gölü Havzası için ortak akıl raporu hazır

Sıfır Atık Vakfı, Van Valiliği, Bitlis Valiliği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi ile Van ve Bitlis Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri iş birliğinde düzenlenen "Gelecek İçin Van Gölü Havzası Ortak Akıl Platformu / Van Gölü Havzası Sürdürülebilir Gelecek Çalıştayı" tamamlandı. İki gün süren tematik masa çalışmaları ve değerlendirme oturumlarının ardından hazırlanan sonuç bildirgesi kamuoyuyla paylaşıldı.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
14 bakanlık ve 325 katılımcı aynı masada! Van Gölü Havzası için ortak akıl raporu hazır
  • ABONE OL

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu ve UN Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın himayeleri ve vizyonuyla gerçekleştirilen çalıştay; 1 havzada 2 şehir, 14 bakanlık, 40 genel müdürlük, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörden toplam 325 katılımcıyı bir araya getirdi.

DİJİTAL ALTYAPI ÖNERİSİ

Çalıştay sonuç bildirgesinde öne çıkan en kritik başlık, Van Gölü Havzası için tüzel kişiliğe sahip, mali açıdan özerk ve tek çatı altında toplanan güçlü bir havza yönetim modelinin kurulması oldu. Bu doğrultuda bağımsız bütçeli "Van Gölü Havzası Dijital Yönetim Merkezi Üst Kurulunun" faaliyete geçirilmesi ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planının hazırlanması tavsiye edildi.

Dijital dönüşüm kapsamında ise veri odaklı izleme için "EKOZEKA VAN" sisteminin kurulması ve havzanın dijital ikiz teknolojileriyle entegre biçimde takip edilmesi önerildi.

BÜTÜNCÜL TEDBİRLER

Kapanış oturumunda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Van Kapalı Havzası Master Planı önümüzdeki yılların yol haritasını oluşturacak" derken, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ise ortaya koydukları iradeyi BM COP31 Zirvesi'nde dünyaya "iyi uygulama örneği" olarak sunacaklarını belirtti. Çevre ve altyapı alanında kapalı sulama sistemlerine geçilmesi, kayıp-kaçak oranlarının azaltılması ve biyolojik çeşitliliğin korunması vurgulandı. Bölge ekonomisi için inci kefali gibi yerel değerlerin katma değerli ürünlere dönüştürülmesi, kadın kooperatiflerinin desteklenmesi, ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve yeni bir havalimanı inşası da çözüm önerileri arasında yer aldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#SIFIR ATIK VAKFI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
14 bakanlık ve 325 katılımcı aynı masada! Van Gölü Havzası için ortak akıl raporu hazır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA