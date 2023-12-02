14 fenomenin mal varlığına el konuldu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve Dilan-Engin Polat çifti ile birlikte 16 kişinin tutuklandığı 'kara para aklama ve vergi kaçırma' soruşturması devam ediyor.Dilan Polat'ın 2019'da çektiği ve "Şampiyonlar Ligi" olarak isimlendirdiği fotoğrafta yer alan sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir ve Yavuz Selim Korkut'un mal varlığı değerlerine el konuldu. Soruşturması ayrı dosyada devam eden sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz çiftinin de tüm mal varlıklarına el konuldu.İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmış, Polat çifti ile Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı.