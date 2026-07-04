14 ilde siber suçlara yönelik operasyon: 306 şüpheli yakalandı

Bursa, Kayseri, Adana, Sakarya, İstanbul, Malatya, Düzce, Batman, Kocaeli, Çorum, Mersin, Şanlıurfa, Siirt ve Kırıkkale'de siber suçlara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 306 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 16'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

SUÇ UNSURLARI TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin; çevrim içi ortamda müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, POS tefeciliği yaptıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, bu sitelerin reklamını yaptıkları, ayrıca sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yatırım dolandırıcılığı, internet modem ücreti ve ürün bedeli" temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

"SUÇ VE SUÇLULARLA MÜCADELEMİZİ TAVİZSİZ ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.