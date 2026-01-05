14 ilde silah kaçakçılığı operasyonu

Son 2 haftada silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik 14 il merkezli operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 202 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde son 2 haftada İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Adana, Van, Afyonkarahisar, Zonguldak, İzmir, Hakkari, Çorum, Kocaeli, Rize, Mersin ve Konya'da silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda 398 ruhsatsız tabanca, 175 ruhsatsız av tüfeği, 32 uzun namlulu tüfek ele geçirildi ve 202 şüpheli yakalandı. 4 kaçak silah imalathanesi deşifre edildi.