14 milyar liralık uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da Ekvador'dan transit olarak Bulgaristan'a gidecek olan 2 adet konteynır içinde yapılan aramada, piyasa değeri 14 milyar TL olan 3 ton 344 kilo balık ununa emdirilmiş 127 kilo kokain ele geçirildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Ekvador'dan Bulgaristan'a gidecek olan 2 adet konteynırın Ambarlı Limanı'na gelmesi üzerine 800 çuval balık ununun laboratuvar incelemesi sonucu toplamda 3 ton 344 kilo balık ununa emdirilmiş vaziyette 127 kilo kokain içeren maddeye el konuldu. Soruşturma kapsamında eşyaların Türkiye'den transit geçecek olması nedeniyle Türkiye'de herhangi bir şüpheli tespit edilemedi.