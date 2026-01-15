14 Ocak Şans Topu sonuçları belli oldu! MPİ Milli Piyango Şans Topu sonuçları hızlı sorgulama ekranı

Şans Topu çekilişine katılan binlerce kişi sonuç ekranına kilitlendi. 14 Ocak 2026 tarihli çekilişte kazanan numaralar açıklanırken, büyük ikramiye 2.705.339 TL olarak güncellendi. Sonuç sorgulama işlemleri Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte Şans Topu sorgulama ekranı ve detaylar…
Şans Topu çekilişi haftanın 2 günü gerçekleşiyor.
İşte 14 Ocak 2026 Şans Topu çekilişi talihli rakamlar:
Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.
Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
