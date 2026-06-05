14. Uluslararası Fetih Kupası Geleneksel Okçuluk Menzil Atışları başladı

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen atışlar, yarın öğleden sonra yapılacak yarışlarla tamamlanacak. 51 ülkeden 700'ü aşkın sporcunun katıldığı Fetih Kupası, Pazar günü tüm kategorilerde madalya atışlarının ardından 17.00'de düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.

Limitsiz kadınlar kategorisinde 504.5 metreyle Türkiye rekoru kıran Şebnem Saliha Çakıroğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Çok güzel geçiyor. Zaten Fetih Kupası, bütün okçuların beklediği ve en önem verdiği yarışmadır. Şuana kadar da harika bir organizasyondu. Bir de Türkiye rekoru kırdım, benim için çok daha önemli hale geldi. 504.5 metre attım. Şuana kadar ki en yüksek mesafem. Aynı zaman kadınlarda Türkiye rekoru. 10 yıldır da uğraşıyorum bu sporla. Emeklerinin karşılığını bu şekilde almak çok güzel hissettiriyor."

ÇAKIROĞLU, "GELENEKSEL OKÇULUĞUN KÜLTÜREL BİR YANI OLDUĞUNU İÇİN MİRAS TAŞIYICI KONUMUNDA OLUYORSUNUZ"

Geleneksel okçuluğa başlamanın bir yaşının olmadığını ve bu alana yönelmenin oldukça keyifli bir deneyim sunduğunu belirten Çakıroğlu, "Yaşı yok. Özellikle geleneksel okçuluk her yaşta başlanabiliyor. Odaklanmak için, kendini bir alana yönlendirmek için çok keyifli bir spor olduğunu düşünüyorum. Aynı zaman geleneksel okçuluğun kültürel bir yanı da olduğu için miras taşıyıcı konumunda oluyorsunuz. O yüzden köklerle bağlantı kurmak, biraz eskiye dönmek güzel şeyler hissetmek mümkün. Her yaştan insana tavsiye ediyorum 600 metre üstü hedefim var. Bugünkü hedefim de öyleydi ama rüzgar karşıdan esiyordu. Bu rekorlar da çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör