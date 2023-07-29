Otomobilin çarptığı bisikletli Arda, hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı bisikletle seyir halindeki 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü, düşürdüğü plaka sayesinde jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Karamehmet - Kapaklı Uzunhacı yolunun 2. kilometresi civarında meydana gelen kazada, Karamehmet Mahallesi istikametinde seyreden Mehmet K. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden Arda Serttaş'ın (14) kullandığı bisiklete arkadan çarptı.
Çarpma sonrası bisikletli çocuk şarampole yuvarlandı. Ağır yaralanan Arda Serttaş'a ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaparken, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay yerinden kaçan sürücü Mehmet K. ise kaza yerinde düşürdüğü plaka sayesinde jandarma ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Kazayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.