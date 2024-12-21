14 yaşındaki çocuğun kullandığı ciple çarptığı otomobil sürücüsü öldü

Kaza, Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi Pr. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; A.T.'nin kullandığı lüks cip, tali yoldan ana yola çıkan Ercan Tezkorkmaz'ın kullandığı yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurda haline gelen otomobilin içinde sıkışan Ercan Tezkorkmaz'ın öldüğü belirlendi. Tezkorkmaz'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kazaya karışan sürücü A.T.'yi gözaltına aldı. Kaza anı çevredeki binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.