14 yaşındaki çocuk yaylada kayboldu

Edinilen bilgilere göre, genç çocuk son olarak Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Karagöz köyü çevresinde görüldü. Dünden beri kendisinden haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, kayıp çocuğun bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Zorlu arazi şartlarına rağmen sürdürülen çalışmalarda ekipler, İbrahim Sever'e ulaşmak için bölgede arama tarama faaliyetlerini yoğun şekilde devam ettiriyor. Yetkililer, çocuğu gören veya yerini bilen vatandaşların en yakın güvenlik birimine bilgi vermelerini istedi.