14 yaşındaki Elif’in ölümünde gerekçeli karar açıklandı! 31 metre savrulmuş

Ankara'da yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 14 yaşındaki Elif Güner'e aracıyla çarparak ölümüne neden olan Yasin Aloğlu'na "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan verilen 4 yıl 5 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Ankara 68. Asliye Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, olayın 19 Şubat'ta Turan Güneş Bulvarı'nda meydana geldiği belirtildi. Sanık Yasin Aloğlu'nun, araçla seyir halindeyken trafik levhalarıyla belirlenmiş yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Elif Güner'e çarptığı ve çarpmanın etkisiyle Güner'in yaklaşık 31 metre savrularak hayatını kaybettiği aktarıldı.

KAMERA KAYITLARI VE HIZ TESPİTİ DİKKAT ÇEKTİ

Gerekçeli kararda, dosyaya giren kamera kayıtlarında sanığın kullandığı aracın hızının diğer araçlara göre daha yüksek olduğunun tespit edildiği ifade edildi. Ancak kaza anına ilişkin görüntülerin kamera kayıtlarında yer almadığı da kaydedildi. Mahkeme, Karayolları Trafik Kanunu'na atıf yaparak sürücülerin yaya geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak ve yayalara geçiş hakkı vermek zorunda olduklarını hatırlattı. Sanığın bu yükümlülüğü ihlal ettiği belirtildi.

"DOĞRUDAN İLLİYET BAĞI VAR" VURGUSU

Gerekçeli kararda, Elif Güner'in ölümü ile sanığın kullandığı araç arasında doğrudan illiyet bağı bulunduğu ifade edildi. Ayrıca aracın hızının yüksek olduğu, çarpma sonrası 31 metre savrulmanın da sanığın iddia ettiği 50–60 km hızla uyumlu olmadığı değerlendirildi. Elif Güner'in kusurunun bulunmadığı belirtilen kararda, sanığın hız sınırını aştığı, dikkat ve kontrol yükümlülüğünü yerine getirmediği, trafik işaretlerini dikkate almadığı ve yaya geçidinde önlemsiz şekilde çarparak kazaya neden olduğu ifade edildi. Bu gerekçelerle sanığın asli kusurlu olduğu vurgulandı.

4 YIL 5 AY HAPİS CEZASININ GEREKÇESİ

Mahkeme, sanığın yükümlülüklerine aykırı davranışlarıyla kazaya ve ölüme sebebiyet verdiği sonucuna vararak, Yasin Aloğlu'nu "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdığını gerekçeli kararda açıkladı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör