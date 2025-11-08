Haberler Yaşam Haberleri 14 yaşındaki gencin acı sonu: 'Sesinde huzur var' dediği motoru canından etti!
Kırşehir’de motor tutkunu 14 yaşındaki Berat Yağız motosikletiyle geçirdiği feci kazada hayatını kaybetti. Gencin kazadan günler önce sosyal medya hesabında motoru için paylaştığı, “Sesinde huzur var” paylaşımı ise yürekleri dağladı.

Acı kaza Kırşehir'in Kılıçözü Sanayi Sitesi bölgesinde, akşam saatlerinde meydana geldi. 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü Berat Yağız, motosikletiyle seyir halindeyken karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrularan Yağız, ağır yaralandı.

HASTANEDEN ACI HABER GELDİ

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yağız doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

'SESİNDE HUZUR VAR'

Motorlara olan düşkünlüğü ile bilinen ve geçirdiği feci kazada genç yaşta hayatını kaybeden Yağız'ın, sosyal medya hesabına yazdığı "Büyük balonların eceli, küçük bir iğne kadardır" sözü ve kazadan günler önce çektiği bir videoda motoru için yaptığı "Sesinde huzur var" paylaşımları ise yürekleri burktu. Yağız'ın ölümü ailesini ve arkadaşlarını yasa boğarken yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

