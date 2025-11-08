14 yaşındaki gencin acı sonu: ’Sesinde huzur var’ dediği motoru canından etti!

'SESİNDE HUZUR VAR'

Motorlara olan düşkünlüğü ile bilinen ve geçirdiği feci kazada genç yaşta hayatını kaybeden Yağız'ın, sosyal medya hesabına yazdığı "Büyük balonların eceli, küçük bir iğne kadardır" sözü ve kazadan günler önce çektiği bir videoda motoru için yaptığı "Sesinde huzur var" paylaşımları ise yürekleri burktu. Yağız'ın ölümü ailesini ve arkadaşlarını yasa boğarken yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.