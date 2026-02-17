14 yaşındaki Melisa kayboldu: Başlık parası için aradılar iddiası kan dondurdu!

'BENİ ARAYARAK BAŞLIK PARASI İÇİN BENİ TEHDİT EDİYORLAR'

Melisa'nın babası Aykut B., "14 yaşındaki kızımı kaçırdılar ve beni tehdit ediyorlar. Beni arayıp başlık parası teklif ettiler. Benim kızımı Hamza B., Efe B. ve Aslan G. gelip götürdü. Babaları beni arayarak başlık parası teklif etti. Beni tehdit ediyorlar, 'Eğer kanallara çıkarsan sana zarar veririz, kızına zarar veririz' diyorlar. Bunlar benim halamın oğlu. Kaçıran kişinin babası ise benim amcamın oğlu. Cumhurbaşkanım size yalvarıyorum kızımı kurtarın. Bana para teklif ediyorlar. Hangi baba kızını parayla satar. Benim kızımı aldılar. Ben kızımın ismini koluma yazdım, o benim ilk göz ağrım. Bunların ceza almasını istiyorum. 12-13 yaşındaki bir kız çocuğu nasıl bir evlilik yapabilir, adalet yerini bulsun" dedi.