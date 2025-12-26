14 yaşındaki Şerife kalp krizinden hayatını kaybetti

Kepez Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Şerife Ürün akşam yemekten sonra midesinin bulandığını söyleyerek lavoboya gitti. Ardından bir anda fenalaştı. Anne ve kardeşleri yardıma koştu. Kızlarının durumunun ciddi olduğunu gören Ürün ailesi hemen ambulans çağırdı. Yapılan ilk müdahalenin ardından en yakındaki hastaneye kaldırılan Şerife, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Acı haberin ardından aile gözyaşlarına boğuldu. Şerife'nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Baba Murat Ürün, kızının hiçbir sağlık probleminin olmadığını şokta olduklarını söyledi.

SINIF ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Şerife'nin kalp krizinden ölmesi okul arkadaşları ve öğretmenlerini de yasa boğdu. Özellikle sınıf arkadaşları ve öğretmenleri, "Şerife çok başarılı cana yakın bütün arkadaşlarının yardımına koşun biriydi. Okul etrafından gördüğü hayvanın karnını doyururdu. Kısacası melekti, melek oldu" diyerek üzüntülerini dile getirdi.