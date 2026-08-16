14 yıllık faili meçhul DNA testiyle çözüldü

Aydın
'ın Söke
ilçesine bağlı Akçakonak Mahallesi'nde yaşayan, 1971 doğumlu, kaybolduğunda 41 yaşında olan Gülizar Aydın'dan 2 Aralık 2012 tarihinden itibaren haber alınamadı. Aradan geçen yıllara rağmen Aydın'ın akıbeti belirlenemezken, dosyada yıllar sonra önemli bir gelişme yaşandı. Aydın'ın kaybolduğu dönemde reşit olmayan oğlu Burak Zülam, 31 Ekim 2017 tarihinde güvenlik güçlerine başvurarak annesi için resmi kayıp başvurusunda bulundu. Zülam, üvey babasının daha önce "kayıp başvurusu yaptım" şeklindeki sözlerinin gerçeği yansıtmadığını öğrendi.
Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT dedektiflerinden oluşturulan özel çalışma grubu, dosyayı yeniden ele aldı. Soruşturmanın odağına, eşi Selami Aydın alındı. Yapılan teknik incelemelerde Selami Aydın'ın, aynı gün Muğla Milas-Aydın Söke karayolu üzerinde parçalanmış halde bulunan kimliği belirsiz kadın cesedinin bulunduğu güzergâhta olduğu tespit edildi. Selami Aydın, 12 Haziran 2026 tarihinde sevk edildiği mahkemece Gülizar Aydın'ı "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklamanın ardından Söke Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Haziran 2026 tarihinde İzmir Adli Tıp Kurumu'na resmi yazı göndererek, Burak Zülam'dan alınan DNA örnekleri ile 2012 yılında karayolu üzerinde parçalanmış halde bulunan kimliği belirsiz kadın cesedinden alınan doku örneklerinin karşılaştırılmasını istedi. İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından 14 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenen raporla, Muğla-Milas- Aydın-Söke karayolunda yıllar önce bulunan parçalanmış kadın cesedinin, Burak Zülam'ın biyolojik annesi Gülizar Aydın'a ait olduğu kesinleşti. Böylece 2 Aralık 2012 tarihinde kaybolan Gülizar Aydın'ın 14 yıllık kayıp dosyasındaki karanlık perde, yürütülen teknik takip, saha çalışmaları ve DNA incelemesiyle aralandı.