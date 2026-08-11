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Giriş Tarihi: 11.08.2026

140 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
140 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı
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Manisa'da Kula ilçesi Seyitali Mahallesi Gargar mevkiinde tarım arazisinde dün 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayılarak ormana sıçradı. İhbar üzerine itfaiye ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz ve 1 dozer ile havadan ve karadan müdahaleyle yangın, saat 24.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre tarım arazisi ve orman olmak üzere yaklaşık 140 futbol sahası büyüklüğündeki 100 hektar alan zarar gördü. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#MANİSA

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140 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı
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