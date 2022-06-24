ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 24 Haziran 2022 Cuma günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan G 1402'de Yıldırım Bayezid'in ve Timur'un orduları arasında gerçekleşen Osmanlıların Fetret Devri'ne girmesine sebep olan savaş hangisidir? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte sorunun merak edilen cevabı.
1402'de Yıldırım Bayezid'in ve Timur'un orduları arasında gerçekleşen Osmanlıların Fetret Devri'ne girmesine sebep olan savaş hangisidir?