15 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri 2025: e-Devlet ile MEB sözleşmeli öğretmen başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan tercih ve atama kılavuzu ışığında adayların merak ettiği konular netlik kazandı. 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları 17- 21 Kasım tarihlerinde alınıyor. Tercih sonuçları ise 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ilan edilecek. Peki, MEB sözleşmeli öğretmen atama tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar;
15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ BAŞLADI!
Bakan Tekin'in duyurusu ışığında tercih ekranı erişime açıldı. İşte Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklaması:
"2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması süreci başladı.
15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklayacağız.
Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah."
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzuna göre, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları 17 Kasım 2025'te (bugün) başladı ve 21 Kasım 2025'te sona erecek.
Atamalar ise 24 Kasım'da gerçekleştirilecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA VE TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
-Kurum tercih başvuruları, kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi kullanmak suretiyle elektronik ortamda alınacak. Adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek.
-Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.
-Adaylar, başvurunun ilk aşamasında başvuru yaptıkları alanda tercih yapacak.
-Tercihler eğitim kurumları arasından istenilen öncelik sırasına göre yapılabilecek.
-Tercihlerine 40'tan fazla eğitim kurumu açılan adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." ya da "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini işaretleyecek.
-Tercihlerine atanamayan adaylardan "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacak.
Aşağıdaki linke tıklayarak e-Devlet üzerinden başvuru ekranına ulaşabilirsiniz:
ATAMALAR NASIL YAPILACAK?
Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav başarı puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Sözlü sınav başarı puanı, KPSS puanının %50'si ile sözlü sınav puanının %50'si alınarak hesaplanacak.
Sözlü sınav başarı puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak. Eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecek.
Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.
ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, 24 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak.
Adaylar, sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle öğrenebilecek.
Atanan öğretmenler, 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla göreve başlayacak.