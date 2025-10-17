15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması Tercih Kılavuzu: 15 bin öğretmen ataması tercihleri ne zaman, başvuru şartları neler?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin süreçte yeni aşamaya geçildi. Sözlü sınav süreci ve itirazların tamamlanmasının ardından, öğretmen ataması tercih ve atama kılavuzu yayımlandı. Adaylar, tercih işlemlerini belirlenen tarihler arasında elektronik ortamda yapacak. Öğretmen atamaları, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde gerçekleştirilecek. İşte öğretmen ataması tercih tarihleri, başvuru ekranı ve detaylı bilgiler…