15 gündür kayıp olan şahsın cesedi boş arazide bulundu

Edinilen bilgilere göre, 15 gün önce aniden ortadan kaybolan Dilaver B. için aile üyeleri jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şahsı bulmak için geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

CESEDİ BOŞ ARAZİDE BULUNDU

Beldede boş bir arazide ceset olduğu yönünde gelen bir ihbar üzerine, jandarma ekipleri hemen bölgeye intikal etti. Bölgede yapılan incelemeler sonucunda, cesedin kayıp olarak aranan Dilaver B.'ye ait olduğu tespit edildi.

OTOPSİ İLE KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Dilaver B.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan detaylı incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.

JANDARMA DETAYLI İNCELEME BAŞLATTI

Dilaver B.'nin ölümüne ilişkin soruşturma başlatan jandarma ekipleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki güvenlik kameraları ve tanık ifadeleri üzerinde durulurken, olayın adli bir vaka olup olmadığını belirlemek amacıyla detaylı bir inceleme yapılıyor.