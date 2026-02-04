15 il merkezli siber dolandırıcılık suçuna yönelik operasyon: 90 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca Ankara, Antalya, Çanakkale, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Van merkezli siber dolandırıcılık suçuna yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda hesaplarında 1,1 milyar lira işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 90 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 58'i tutuklandı, 25'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

YASA DIŞI BAHİS, DOLANDIRICILIK…

Şüphelilerin, yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, ele geçirdikleri kişisel veriler ile vatandaşlarımızı dolandırdıkları, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

"VATANDAŞLARIMIZIN ZARAR GÖRMESİNİ ENGELLEDİK"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek 'Siber Dolandırıcılık' suçundan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik. Siber suç ve suçlularla ilgili şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz Gereğini Yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." Dedi.