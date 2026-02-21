15 ilde 15 suç örgütüne operasyon

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM, Siber ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde Samsun, Ankara, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Balıkesir, Kırklareli, Şırnak, Gaziantep, Tekirdağ, Konya, Sakarya, Manisa, Ağrı, Aydın ve Düzce'de 15 suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda hesaplarında 1 milyar 886 milyon lira hareket bulunduğu belirlenen şüphelilerin 80'i tutuklandı, 49'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerin; nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, internette yasa dışı bahis oynattıklerı, yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, göçmen kaçakçılığı, tefecilik ve uyuşturucu ticareti yaptıklerı tespit edildi. Operasyonlarda, çok sayıda dijital materyal, nakit para ve uyuşturucu madde ele geçirildi. "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçunu işleyen şüphelilere ait 4 taşınmaz, 6 araç ve 187 banka hesabına el konuldu.

