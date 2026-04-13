Giriş Tarihi: 13.04.2026 10:27 Son Güncelleme: 13.04.2026 10:36

1.5 milyon sahte ilaçla yakalandılar

İstanbul’da 1.5 milyon sahte ilaç ve yaklaşık 10 milyon sahte ilaç üretimine yetecek ham madde ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
1.5 milyon sahte ilaçla yakalandılar
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; insan sağlığını tehdit eden sahte ve kaçak bazı ilaçların piyasaya sürüldüğünü tespit etti ve Bayrampaşa İlçesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. İki kişi yakalanarak gözaltına alındı.

1.5 milyon sahte ilaçla yakalandılar | Video

Adreste yapılan aramalarda; yasa dışı kimyasal etken maddeler kullanılarak üretilen 1.5 milyon hap formunda sahte ilaç ve yaklaşık 10 milyon ilaç üretimine yetecek miktarda hammadde ele geçirildi. Bir şüpheli serbest bırakılırken, diğeri tutuklandı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
1.5 milyon sahte ilaçla yakalandılar
