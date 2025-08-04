15 milyon vermezsen oğlunu vururum dedi! Cadde ortasında pompalı tüfekle dehşet saçtı

A.A., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan şüpheli H.K.'nın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.