15 milyon vermezsen oğlunu vururum dedi! Cadde ortasında pompalı tüfekle dehşet saçtı

Aşıkpaşa Mahallesi'nde yaşanan olay, şehirde gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre aile içi para tartışması yüzünden daha önce aralarında husumet bulunan A.A. ile H.K. arasında tehditlerle başlayan gerginlik, silahlı saldırıya dönüştü.
Olaydan bir gün önce A.A.'nın ailesinin evine giden H.K. ve beraberindekiler, "15 milyon TL vermezseniz oğullarınızdan birini vuracağım" diyerek tehditte bulundu. Ertesi gün, saat 15.00 sularında Aşıkpaşa Bulvarı'nda yaşanan dehşet anlarında H.K., A.A.'nın evinin önünde pompalı tüfekle bekledi. A.A.'nın dışarı çıkmasıyla H.K., silahını ateşledi ve A.A.'yı bacağından vurdu.