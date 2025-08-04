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Giriş Tarihi: 4.8.2025 20:26 Son Güncelleme: 4.8.2025 21:58

15 milyon vermezsen oğlunu vururum dedi! Cadde ortasında pompalı tüfekle dehşet saçtı

Kırşehir’de aile içi para tartışması kanlı bitti. "15 milyon TL vermezsen oğlunu vururum" tehdidi sonrası pompalı tüfekle vurulan adamın yardımına bir kadın tişörtünü çıkararak koştu.

CANSU KILINÇ CANSU KILINÇ Yaşam
15 milyon vermezsen oğlunu vururum dedi! Cadde ortasında pompalı tüfekle dehşet saçtı

Aşıkpaşa Mahallesi'nde yaşanan olay, şehirde gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre aile içi para tartışması yüzünden daha önce aralarında husumet bulunan A.A. ile H.K. arasında tehditlerle başlayan gerginlik, silahlı saldırıya dönüştü.

Olaydan bir gün önce A.A.'nın ailesinin evine giden H.K. ve beraberindekiler, "15 milyon TL vermezseniz oğullarınızdan birini vuracağım" diyerek tehditte bulundu. Ertesi gün, saat 15.00 sularında Aşıkpaşa Bulvarı'nda yaşanan dehşet anlarında H.K., A.A.'nın evinin önünde pompalı tüfekle bekledi. A.A.'nın dışarı çıkmasıyla H.K., silahını ateşledi ve A.A.'yı bacağından vurdu.

Silah sesleriyle panik yaşayan çevre halkı hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kanlar içinde yere yığılan A.A.'ya ilk müdahaleyi, çevredeki duyarlı bir kadın tişörtünü çıkararak yaptı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

A.A., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan şüpheli H.K.'nın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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15 milyon vermezsen oğlunu vururum dedi! Cadde ortasında pompalı tüfekle dehşet saçtı
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