Haberler Yaşam Haberleri 15 Ocak Hangi Burç? 15 Ocak’ta Doğanların Burcu, Özellikleri, Yükseleni Ve Günlük Yorumu
Giriş Tarihi: 10.8.2022 14:50 Son Güncelleme: 10.8.2022 14:50

15 Ocak Hangi Burç? 15 Ocak’ta Doğanların Burcu, Özellikleri, Yükseleni Ve Günlük Yorumu

Astroloji severlerin yakından takip ettiği burçlar hakkında pek çok detay merak ediliyor. Bunlar arasında hangi burcun hangi aya ve güne denk geldiği, hangi tarihin hangi burç olduğu gibi pek çok bilgi araştırılıyor. Bu kapsamda; “15 Ocak Hangi Burç Oluyor?” sorusuna yanıt arayan kişiler aynı zamanda “15 Ocak Burcu Özellikleri, Yükseleni Ve Yorumu” hakkında da bilgi sahibi olmak istiyor. Peki; 15 Ocak Hangi Burç Oluyor? İşte 15 Ocak Burcu Özellikleri, Yükseleni Ve Yorumu

15 Ocak Hangi Burç? 15 Ocak’ta Doğanların Burcu, Özellikleri, Yükseleni Ve Günlük Yorumu

Her bireyin doğduğu anda ve saatte oluşan zaman dilimi, o kişinin başta burcu olmak üzere; yükseleni, ay burcu, doğum haritası gibi bilgileri verir. Doğum saati sayesinde ise kişinin yükselen burcu bulunabilmektedir. Astroloji severlerin ilgiyle takip ettiği bu konu hakkında detaylı bilgiler araştırılırken özellikle hangi tarihin hangi burca denk geldiği de merak ediliyor. Hal böyle olunca, "15 Ocak Hangi Burç Oluyor?" sorusuna yanıt aranırken aynı zamanda "15 Ocak Burcu Özellikleri, Yükseleni Ve Yorumu" hakkındaki konular da araştırılanlar arasında yerini alıyor. Peki; 15 Ocak Hangi Burç Oluyor? İşte 15 Ocak Burcu Özellikleri, Yükseleni Ve Yorumu

15 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?

15 Ocak'ta dünyaya gelenler Oğlak burcu olmaktadır. Oğlak burcu 23 Aralık – 20 Ocak tarihleri aralığını kapsamaktadır.

OĞLAK BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ

  • Grup: Toprak/kadınsı/öncü
  • Yönetici Gezegen: Satürn
  • Renk: Kurşuni, koyu kahverengi, nefti yeşil
  • Uğurlu Taş: Lal, kırmızı kuvartz, kehribar
  • Şanslı Sayı: 8
  • Şanslı Gün: Cumartesi
  • Karşıt Burç: Yengeç
  • Şehirler: Madrit, Bankok
  • Metal: Kurşun
  • Çiçekler: Siyah gül, kadife çiçeği, kamelya, kasımpatı
  • Ağaçlar: Porsuk ağacı, çam, söğüt, bodur ağacı, karaağaç, kavak

KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ:

Geleceği ayrıntılı biçimde planlamaya çalışan Oğlak'lar bu özellikleri nedeniyle sık sık kuruntulara kapılarak, depresyona girerler. İşleri ile aşırı meşgul olduklarından, insanlarla zor ilişki kurarlar. Fakat, hiçbir zaman kendilerini yalnız hissetmezler. Bu nedenle onları tanımlayan sözcük 'Kullanırım' dır. Oğlaklar ciddilikleri, tutuculukları ve güçlü iradeleri ile tanımlanırlar. Çalışkanlıkları ile kolaylıkla başkalarının saygısını kazanırlar. Gerçek bir Oğlak'ın iki temel özelliği vardır. Güvenilirlik ve dürüstlük. Çok gelişmiş bir görev duyguları vardır. Bazen başkalarının başarısızlıklarını abartırlar. Oğlaklar arkadaşları ile ilgili çok iyi sırdaş olurlar, para konusunda dikkatli olmalarına rağmen, eli açık insanlardır. Geleneklere bağlı kişiler olduklarından, duygusal özgürlüğü anlamakta güçlük çekerler. Bu nedenle kendilerinden yaşça küçük kişilerle bazen sürtüşmeleri olur. Sürekli somut konularla uğraşmayı severler, doğada bulunan olaylardan örneklemelerle işlerini başarılı bir şekilde yürütürler. Bu yüzden ruhsal olarak da doyumlu kişilerdir. Olayları organize ederlerken rahatlıklarını gözetirler ve kendilerinin zevklerine uygun olmasına önem verirler. Bu özellikleri evlerine de yansır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ:

Fiziksel özellikleri; kısa boy, ince yapı, uzun ince bir yüz. Uzun belirgin bir çene. Saçlar genelde siyahtır. Beden dar ve uzun bacaklara sahiptirler. Dizleri genelde çıkıntılıdır. Güzel bir yüz yapıları vardır. Fotojenik oldukları için model dünyasında sık sık Oğlaklara rastlarız. Ciltleri yıllar geçtikçe daha genç olur Soğuk görüntüleri onları ulaşılmaz bir hava estirse de, kendilerine güvenen bir tablo da, ortaya çıkarır. Kendinden emin tavırlarıyla herkesi kendine hayran bırakmasını bilir.

15 OCAK OĞLAK BURCU YÜKSELENİ NEDİR?

Yükselen burç kişinin doğduğu saate, dakikaya ve doğum yerine göre değişiklik göstermektedir. Bu sebeple aynı günde doğan herkesin yükseleni farklıdır. 15 Ocak yükseleni hesaplama için kişinin doğum saatini bilmesi gerekmektedir.

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15 Ocak Hangi Burç? 15 Ocak’ta Doğanların Burcu, Özellikleri, Yükseleni Ve Günlük Yorumu
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