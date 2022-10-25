15 Nerenin Plakası ? 15 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Trafiğe çıkarken birçok plakayla karşılarız. Her ülkenin kendine ait bir plaka sıralaması vardır. Türkiye'de bu sıralamada ilk iki sayı şehrin kodu dur. Plakaların üzerinde yazan kodların hangi illere ait olduğu merak edilir. Bunlardan birisi de 15 plaka nerenin kodu olduğudur. Taşıtların güvenliği açısından önem taşıyan plaka kodları özellikle araç sürücüleri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 15 plaka nerenin kodu? 15 neresi hangi şehir plakası?
15 plaka kodu Burdur iline aittir. Burdur'daki araç sahiplerinde 15 plaka kodu bulunur. Böylelikle araç sahibinin Burdur iline kayıtlı olduğu bilinir.
Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Burdur ilinin plaka kodu 15'tir.
Plaka, tüm Türkiye ve dünyada, otomobil, otobüs, kamyonet, kamyon, taksi ve motosiklet gibi taşıtlara verilen numara ve harflerdir. Tüm şehir plaka numaraları 01'den 81'e kadar sırasıyla listelenmiştir. 15 plaka kodu ise Burdur iline aittir. Burdur şehrinde merkez, Bucak, Tefenni, Gölhisar, Karamanlı, Yeşilova ilçelerinin plaka harf kodları aşağıda belirtilmiştir.
Plaka Harf Grubu/ Rakamsal Aralık/ Kayıtlı olduğu yer
15 AA→AZ 001→999 Merkez
15 A 0001→9999 Merkez
15 C 0001→3999 Merkez
15 DA→DZ 001→999 Merkez
15 EA→EZ 001→999 Bucak
15 FA→FZ 001→999 Tefenni
15 HA→HZ 001→999 Gölhisar
15 KA→KZ 001→999 Karamanlı
15 LA→LZ 001→999 Yeşilova
15 M 0001→4000 Merkez
15 M 4001→5000 Bucak
15 MA→MZ 001→999 Merkez
15 T 0001→4000 Merkez
15 T 4001→5000 Bucak