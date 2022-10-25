15 Nerenin Plakası ? 15 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Trafiğe çıkarken birçok plakayla karşılarız. Her ülkenin kendine ait bir plaka sıralaması vardır. Türkiye'de bu sıralamada ilk iki sayı şehrin kodu dur. Plakaların üzerinde yazan kodların hangi illere ait olduğu merak edilir. Bunlardan birisi de 15 plaka nerenin kodu olduğudur. Taşıtların güvenliği açısından önem taşıyan plaka kodları özellikle araç sürücüleri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 15 plaka nerenin kodu? 15 neresi hangi şehir plakası?

15 PLAKA NERENİN KODU?

15 plaka kodu Burdur iline aittir. Burdur'daki araç sahiplerinde 15 plaka kodu bulunur. Böylelikle araç sahibinin Burdur iline kayıtlı olduğu bilinir.

15 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?

Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Burdur ilinin plaka kodu 15'tir.

BURDUR İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Plaka, tüm Türkiye ve dünyada, otomobil, otobüs, kamyonet, kamyon, taksi ve motosiklet gibi taşıtlara verilen numara ve harflerdir. Tüm şehir plaka numaraları 01'den 81'e kadar sırasıyla listelenmiştir. 15 plaka kodu ise Burdur iline aittir. Burdur şehrinde merkez, Bucak, Tefenni, Gölhisar, Karamanlı, Yeşilova ilçelerinin plaka harf kodları aşağıda belirtilmiştir.

İŞTE BURDUR İLÇE PLAKA HARF GRUPLARI;

Plaka Harf Grubu/ Rakamsal Aralık/ Kayıtlı olduğu yer

15 AA→AZ 001→999 Merkez

15 A 0001→9999 Merkez

15 C 0001→3999 Merkez

15 DA→DZ 001→999 Merkez

15 EA→EZ 001→999 Bucak

15 FA→FZ 001→999 Tefenni

15 HA→HZ 001→999 Gölhisar

15 KA→KZ 001→999 Karamanlı

15 LA→LZ 001→999 Yeşilova

15 M 0001→4000 Merkez

15 M 4001→5000 Bucak

15 MA→MZ 001→999 Merkez

15 T 0001→4000 Merkez

15 T 4001→5000 Bucak

13 Nerenin Plakası? 13 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?