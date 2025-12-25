Haberler Yaşam Haberleri 15 Tatil için geri sayım başladı! Öğrenciler ve veliler dikkat! Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 25.12.2025 14:44

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi, öğrencilerin yıl içindeki tatil planlarını netleştirdi. İlk ara tatilin Kasım ayında tamamlanmasının ardından yarıyıl tatili için geri sayım başladı. Ocak ayında başlayacak 15 tatil, öğrencilerin dinlenmesinin yanı sıra ikinci dönem öncesinde tekrar yapmaları için de önemli bir fırsat sunuyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

İlk dönem boyunca yoğun ders ve sınav temposu yaşayan öğrenciler kısa bir mola vermeye hazırlanıyor. Yarıyıl tatili, öğrenciler için hem dinlenme hem de ikinci döneme hazırlık açısından kritik bir süreç olarak öne çıkıyor. Ocak ayında yapılacak 15 tatilin başlangıç ve bitiş tarihlerini merak ediliyor. Peki, sömestr tatili ne zaman başlayacak?

BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2024-2025 tatil takvimine göre okullarda birinci dönem eğitim öğretim faaliyetleri 17 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla sona erecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl yani 15 tatil ise 20 Ocak Pazartesi günü başlayacak 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılı faaliyetleri 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.

