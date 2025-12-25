15 Tatil için geri sayım başladı! Öğrenciler ve veliler dikkat! Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?

İlk dönem boyunca yoğun ders ve sınav temposu yaşayan öğrenciler kısa bir mola vermeye hazırlanıyor. Yarıyıl tatili, öğrenciler için hem dinlenme hem de ikinci döneme hazırlık açısından kritik bir süreç olarak öne çıkıyor. Ocak ayında yapılacak 15 tatilin başlangıç ve bitiş tarihlerini merak ediliyor. Peki, sömestr tatili ne zaman başlayacak?