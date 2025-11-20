Haberler Yaşam Haberleri 15 tatil ne zaman başlıyor, 2. ara tatil hangi tarihte? 2025-2026 MEB takvimi ve sömestr tarihleri
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi, öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. 1. dönemin devam ettiği okullarda, öğrenciler ilk dönemin yorgunluğunu atmak için sabırsızlanıyor. Peki, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren 15 tatil (yarıyıl tatili) ne zaman başlıyor? İşte MEB çalışma takvimine göre sömestr tarihleri:

MEB, eğitim-öğretim yılının sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için önceden belirlenen takvime göre hareket ediyor. İlk döneminin sonuna yaklaşılırken, hem öğrenciler hem de aileler sömestr tatili planlarını yapmak üzere resmi tarihleri takip ediyor. 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi sonunda başlayacak olan yarıyıl tatilinin kesin tarihleri açıklandı. Peki, 15 tatil ne zaman?

15 TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, yılın ilk uzun dinlenme arası olacak yarıyıl tatilinin ve diğer önemli dönemlerin tarihleri şöyle:

15 tatil 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayıp 30 Ocak 2026 Cuma günü tamamlanacak.

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

Her yarıyıl döneminde 1 haftalık tatil veren öğrenciler ve öğretmenler ilk tatillerini kasım ayında aldı. 2. dönem ara tatili 16 Mart 2026'ta başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü tamamlanacak.

2025-2026 MEB TAKVİMİ

Sömestr: 19 Ocak 2026 Pazartesi - 30 Ocak 2026 Cuma

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

İkinci dönem ara tatili: 16 Mart 2026 - 20 Mart 2026 Cuma

Karne günü: 26 Haziran 2026 Cuma

