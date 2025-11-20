15 tatil ne zaman başlıyor, 2. ara tatil hangi tarihte? 2025-2026 MEB takvimi ve sömestr tarihleri

MEB, eğitim-öğretim yılının sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için önceden belirlenen takvime göre hareket ediyor. İlk döneminin sonuna yaklaşılırken, hem öğrenciler hem de aileler sömestr tatili planlarını yapmak üzere resmi tarihleri takip ediyor. 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi sonunda başlayacak olan yarıyıl tatilinin kesin tarihleri açıklandı. Peki,15 tatil ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, yılın ilk uzun dinlenme arası olacak yarıyıl tatilinin ve diğer önemli dönemlerin tarihleri şöyle:
15tatil 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayıp 30 Ocak 2026 Cuma günü tamamlanacak.