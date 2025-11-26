15 Tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2025-2026 MEB takvimi ile Sömestr Tatili tarihleri

Öğrenciler ve öğretmenler için yılın en çok beklenen dönemlerinden biri olan yarıyıl tatili (halk arasında bilinen adıyla 15 tatil), 2025-2026 eğitim-öğretim yılının yorucu ilk yarısının ardından geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi çalışma takvimini yayınlayarak bu tatilin kesin tarihlerini netleştirdi. Aileler tatil planlarını yaparken, öğrenciler de karnelerini alıp dinlenmeye geçmek için gün sayıyor.