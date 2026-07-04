’15 Temmuz’ adı altında federasyon dolandırıcılığı! 49 milyonluk para hareketi...

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, gelen şikayetler üzerine başlattığı soruşturmada, JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) tarafından yapılan çalışmalarda, bazı şahısların Diyarbakır Valiliğinden resmi onay alarak "15 Temmuz" ismi altında 5 ayrı dernek kurdukları tespit edildi. Yapılan detaylı çalışmalarda, daha sonra bu beş derneğin bir araya gelerek yine "15 Temmuz" ismi altında 3 ayrı federasyon oluşturdukları, son aşamada ise bu üç federasyonun ise birleşerek "15 Temmuz Konfederasyonu" adı altında 1 ana konfederasyon çatısı kurdukları belirlendi.

RESMİ KURUMLARIN ADINI KULLANDILAR

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Dolandırıcılık Bürosu Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlar doğrultusunda yapılan çalışmalarda "15 Temmuz Şehit Gazi Doğu ve Güneydoğu Terör Mağdurları Federasyonu" adı altında faaliyet gösteren şahısların, resmi kurum ve kuruluşların adını ve nüfuzunu kullanarak kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp vatandaşlara yönelik dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğü belirlendi.

VAATLERDE BULUNDULAR

Yapılan kapsamlı çalışmalarda, şahısların mağdurlara, "Devlet kurumlarına işe yerleştirme, Toplu Konut İdaresinden (TOKİ) kura dışı daire çıkarma, silah taşıma/bulundurma ruhsatı temin etme, yazılan trafik cezalarını sistemden sildirme, yurt dışına gönderme vaadi, sözde tebliğ parası ve kimlik ücreti tahsil etme" gibi asılsız vaatlerde bulundukları ifade edildi. Federasyonun bu yolla vatandaşlardan yüksek miktarda maddi menfaat temin ederek "Nitelikli Dolandırıcılık"suçunu işledikleri, banka hesap hareketi incelemelerinden, saha araştırmalarından ve alınan mağdur/müşteki ifadelerinden kesin olarak tespit edildi.

16 KİŞİ TARAFINDAN KURULDU

15 Temmuz Şehit Gazi Doğu ve Güneydoğu Terör Mağdurları Federasyonu ile ilgili olarak yürütülen araştırma ve incelemelerde, söz konusu federasyonun 16 şüpheli tarafından kurulduğu, hiyerarşik yapı içinde tespit edilebilen 22 il temsilcisinin bulunduğu ve federasyona kayıtlı toplam 556 üyesinin yer aldığı tespit edildi.

49 MİLYON LİRA PARA HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

Federasyonun incelenen banka hesaplarında, suçtan elde edildiği ve suç faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen toplam 49 milyon lira tutarında gelen ve giden EFT/FAST para hareketi olduğu kayıt altına alındı. Yapılan tüm detaylı araştırma ve incelemeler neticesinde; suç organizasyonunun Türkiye'nin farklı illerinde birden çok vatandaşı mağdur ettiği belirlendi.

26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Türkiye genelinde federasyon adına bu yasa dışı faaliyetleri yürüten 50 kişinin kimlik tespiti yapıldı. Kimlikleri ve adresleri belirlenen 28 şüpheliye yönelik Diyarbakır merkezli 6 ilde operasyon yapıldı. 26 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, çok sayıda dernek federasyon ve konfederasyona ait kimlik dekont defter döküman ele geçirildi.