15 Temmuz Derneği’nden Gazze’ye pedallı destek: “Özgürlük için pedal çeviriyoruz”

"15 Temmuz'dan Gazze'ye Özgürlük için Pedal Çeviriyoruz" diyen 15 Temmuz Derneği, 14 Temmuz günü sabah 09.00 'da Dolmabahçe'den Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne doğru pedal çevireceğini açıkladı. Dernek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Dünya'da direnişin, özgürlüğün ve demokrasi mücadelesinin sembolü olan 15 Temmuz Destanımızın 8. yıl dönümünde, tüm vatandaşlarımızı Gazzeli kardeşlerimizin özgürlük mücadelelerini desteklemeye çağırıyoruz" dedi.

ORGANİZASYON 14 TEMMUZ'DA

Dernek organizasyonun detaylarını paylaşarak şunları söyledi: "Direniş ruhuna destek olmak için 14 Temmuz sabah 09.00 'da Dolmabahçe'ye bekliyoruz. Dolmabahçe'den başlayacak organizasyonumuz, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden geçerek Hafıza 15 Temmuz Müzemizde sonlanacaktır." Organizasyona kayıt yapmak isteyenler derneğin internet sitesindeki katılım formunu doldurmaları gerekiyor.