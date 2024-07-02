15 Temmuz etkinliklerinin mottosu: 15 Temmuz’dan Gazze’ye...

FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminin 8'inci yılında 15 Temmuz Derneği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerin tanıtımını Üsküdar'daki Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde yaptı. Toplantıya 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, sinema haftasının genel sanat yönetmeni İhsan Kabil ile çok sayıda dernek ve sinema sektörü temsilcisi katıldı.

15 TEMMUZ ETKİNLİKLERİNİN MOTTOSU: "15 TEMMUZ'DAN GAZZE'YE..."

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, tanıtım programında yaptığı konuşmasında, "Kahraman bir milletiz. Darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldığımız o dönem birçok ülkeden insanlar 'Dualarımız sizinle ne yapabiliriz?' diye aradı. Bazen askeri gücünüz bir anlam ifade etmez. Darbecilerin silahlı gücünün bir şey ifade etmediği gibi. Milletin gönlündeki o sevgi ve muhabbetle 40 yıllık hazırlığı, Amerika'sını, Fransa'sını, İngiltere'sini, İsrail'ini bütün emperyalist ülkelere 15 Temmuz'da millet tokadı bastı. Bu sene daha farklı programlarla sıcak mesajlar vererek daha çok insanımıza ulaşmak istiyoruz.

Bu seneki mottomuzu 15 Temmuz'dan Gazze'ye olarak belirledik. Gazze'yi geçmedik, geçemezdik. Hala dünyanın gözü önünde bir zulüm devam ederken, 15 Temmuz'da hain darbeciler başarılı olsalardı, Türkiye şu an bir iç savaş da olurdu. Bedel mi, bedel şahadet, bedel mi, bedel gazilik, bedel mi, sürgün mü? Bunlar bizim için mükâfat bu ruha inanmış insanlarız. Dolayısıyla Gazze mottosu ile programlarımızın başlığını oluşturduk. Mesajlarımızı 15 Temmuz'dan Gazze'ye mesajıyla vereceğiz" ifadelerini kullandı.

FİLM GÖSTERİMLERİ VE FOTOĞRAF SERGİSİ DE VAR

15 Temmuz Derneği Genel Sekreteri Kaan Şahin bu yılki etkinliklerin kapsamlı tanıtımını yaptı. Şahin tarafından etkinliklerle ilgili verilen bilgilere göre ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Osman Gazi Köprüsü'ne 5 Temmuz'da bayrak asımı gerçekleştirilecek. 7 Temmuz pazar günü İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni anlatan bir fotoğraf sergisi olacak. 'On5sıfır7 Film Galası' 8 Temmuz'da Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak. 9-15 Temmuz tarihleri arasında Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Zeytinburnu Kültür Merkezi, Ümraniye Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde film gösterimleri, 11 Temmuz'da ise film haftası paneli Zeytinburnu Kültür Merkezi'nde yapılacak.

VATAN KOŞUSU VE 15 TEMMUZ'DAN GAZZE'YE BİSİKLET TURU

15 Temmuz Derneği, Haliç Kongre ve Sergi Sarayı'nda 10 Temmuz'da Şehit Aileleri ve Gaziler ile Akşam Yemeği verecek. Ayrıca 11 Temmuz'da Acıbadem Şehitler Çeşmesi'nden başlayıp 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda bitecek TÜGVA ile Birlikte Vatan Koşusu yapılacak. Barbaros Hayrettin Camii'nde 12 Temmuz'da 253 şehit için hatim programı düzenlenecek. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu İstanbul Üniversitesi'nde 12 Temmuz'da yapılacak. 12-15 Temmuz'da 15 Temmuz Anma Etkinlikleri Hafıza 15 Temmuz Müzesi önünde gerçekleşecek. 14 Temmuz'da 15 Temmuz'dan Gazze'ye Bisiklet Turu Dolmabahçe Meydan'dan başlayıp 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda bitecek. 14 Temmuz'da ise 9 Şehir 9 Araç başlığıyla 15 Temmuz'da tankların ezdiği ve silahların ateş açtığı araçlar Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Sivas'ta sergilenecek. 20-30 Temmuz'da ise 15 Temmuz'da dair Bosnahersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Belçika, Romanya, Kırgızistan, Çek Cumhuriyeti, Qatar ve Bulgaristan'da 10 ülke seminerleri olacak. Etkinlikler tüm halka açık ve ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilecek.

"FİLM HAFTAMIZDA FİLİSTİN'İ MERKEZE ALDIK"

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle yapılacak olan "4. On5Sıfır7 Film Haftası" 8 Temmuz'daki gala programı yapılacak. "15 Temmuz'dan Gazze'ye" sloganıyla darbe, direniş ve özgürlük temalarından oluşan dünya sinemasından seçilmiş 20 film 8-14 Temmuz tarihleri arasında seyirciyle buluşacak. Film haftasının genel sanat yönetmeni İhsan Kabil de, "Film haftamızda Filistin'i merkeze aldık. Filmlerin yarıdan fazlası Filistin ile ilgili.

Gerek Filistinli sinemacılar tarafından yapılan gerekse Filistin dışındaki yönetmenler tarafından gerçekleştirilen filmler bunlar. Bu yıl tabi genel çerçeveye has olmak üzere belgesele de ağırlık vermek istedik ki insanlar bunu gerçek belgeleriyle ve konunun uzmanı kişilerin gözlerinden 1948 öncesinden başlayarak seyirciler tanışık olsunlar, sinemanın diliyle izleme şansına kavuşsunlar. Adeta bu yönüyle de aslında bu seneki festival, bence diğerleri de öyle bir yerde ansiklopedik bir değer taşıyor" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLAR: CEYDA CENGİZ