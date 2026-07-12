15 Temmuz gazilerine İSKİ darbesi! ‘Şehit ve gazi indirimi”ni iptal etti

Sarıyer'de yaşayan Doğan Özdemir, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde tüp bebek tedavisiyle 14 yıl sonra kavuştuğu ikiz çocuklarını daha 40 günlükken geride bırakıp cuntacı askerlere karşı koymaya gitti. Özdemir, darbecilere 'dur' demek için o gece ikizlerini öpüp sokağa çıktı. Sarıyer'de İstinye yokuşunda karşılaştığı polislerle birlikte Borsa İstanbul'a yöneldi. Zırhlı polis araçlarının yardımıyla ilerleyen gruba katılan Özdemir'in bulunduğu noktaya cuntacılar ateş açtı. Bir polis memuru yaralandı. Polisi ayaklarından tutup güvenli bir noktaya çekmeye çalışan Özdemir de sırtından vuruldu. Şarapnel parçası şah damarının yanına saplandı.

"HAİNLERE KARŞI YİNE GÖZÜMÜZÜ KIRPMADAN SOKAĞA ÇIKIP MÜCADELE VERİRİZ"

Gazi Özdemir 15 Temmuzun üzerinden yıllar geçmesine rağmen vatan sevgisinin hala kalplerinden eski heyecanını taşıdığını belirterek hainlere karşı gözlerini kırpmadan yine sokağa çıkıp mücadelelerini vereceklerini söyledi.

HAİNLERİN AÇTIĞI ATEŞ YARASI İYİLEŞTİ FAKAT ONLARIN HAİNLİKLERİNİN AÇTIĞI YARA İSE HALA KANIYOR

Ülkesinin hainler tarafından ele geçirilmemesi için ikiz bebeklerini evde bırakıp FETÖ terör örgütü mensuplarına karşı mücadele veren Gazi Doğan Özdemir, bu defada yıllardır su faturalarına uygulanan "Şehit ve Gazi indirimi' 'nin maaş almadıkları gerekçesiyle iptal edilmesiyle şok oldu. Yıllardır uygulanan su fatura indiriminin İSKİ tarafından gönderilen tebligatta şu ifadelere yer verilerek indirimin iptal edildiğini öğrendi. Doğan Özdemir , Hainlerin 7 yıl önce açtığı ateş yarasının iyileştiğini fakat onların hainliklerinin açtığı yaranın hâlâ kanadığını kaydetti.

İSKİ'DEN GAZİLERE İNDİRİM İPTALİ ŞOKU

İSKİ gönderdiği tebligatta indirim iptalinin gerekçesini şu şekilde açıkladı, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İSKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri 1. Bölge Dairesi Başkanlığı . Sarıyer İstinye Mahallesi Boğaziçi Caddesinde oturan Doğün Özdemir, İdaremiz kayıtlarına göre 'Şehit ve Gazi İndirimi' kapsamında indirimli tarifeden yararlanmaktasınız. 08.01.2002 tarihli ve 4736 sayılı kanun ile İSKİ Abone hizmetleri tarife ve uygulama yönetmeliği'nin ilgili hükümleri gereğince , söz konusu indirimden yararlanmaya devam edilebilmesi için hak sahipliği belgenizin güncel ve geçerli olması gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınmış şehit, dul yetim aylığı , Gazi aylığı veya malullük aylığı bağlandığını gösterir belgeyi yada e-devlet üzerinden alınmış resmi belgeyi tebligatın tarafınıza ulaştığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde bağlı bulunduğunuz İSKİ Beşiktaş-Sarıyer Şube Müdürlüğü'ne ibraz etmeniz gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde belge ibraz edilmemesi veya hak sahipliliğinizin bulunmadığının tespit edilmesi halinde şenit ve gazi indirimli tarifeniz iptal edilerek genel tarife üzerinden ücretlendirme yapılacaktır" denildi.

GAZİLER İPTAL EDİLEN SU FATA İNDİRİMLERİNDEN DOLAYI YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Gazi olan Abdulsamet Acar 'da su fatura indiriminin iptali ile büyük şok yaşadıklarını belirterek, "3 ay önce faydalanmaya başladığımız iski su indirimini eve gelen tebligatla iptal olduğunu öğrendim ve istanbuldaki bütün gaziler bu durumdan muzdarip bu durum beni mağdur etmekle birlikte dalga geçer gibi maaş almadığımız için indirimimizi iptal ettiklerini belirttiler sayın cumhurbaşkanımız ve gerekli kurumlardan yardımcı olmalarını talep ediyorum" dedi.