15 Temmuz Gazisi Cem Cengiz Ato vefat etti

Hain darbe girişimi sırasında Saraçhanede yaralanarak hastanede tedavi gören ve Gazilik ünvanı alarak hayatına devam eden Cem Cengiz Ato geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Gazi Ato'nun vefat haberini akrabası şu cümlelerle duyurdu. "Hain darbecilere karşı sokağa çıkıp mücadele veren ve o gece bedeninde taşıdığı yara bu millet için gösterdiği cesaretin sessiz bir nişanesiydi. Şimdi ardında onurlu bir hatıra bırakarak edebiyete yürüdü" denildi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde Saraçhane'de yaralanıp gazi olan Cem Cengiz Ato'nun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Fatih Sümbül Efendi Camii'nden kaldırılarak ebediyete uğurlanacağı belirtildi. 15 Temmuz 2016 yılında hain FETÖ tarafından darbe girişimine uğrayan Türkiye'de vatandaşlar, vatanı için sokaklara döküldü, tankların üzerine çıkarak, silahlara karşı gardını açtı. Ne yazık ki o gece 251 kişi şehit oldu 2 bin 196 kişide gazi oldu. Cem Cengiz Ato'da bu gazilerden birisiydi.