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Giriş Tarihi: 2.09.2026

15 Temmuz gazisi Cengiz Ato hayatını kaybetti

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
15 Temmuz gazisi Cengiz Ato hayatını kaybetti
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15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında İstanbul Saraçhane'de yaralanarak gazi olan Cem Cengiz Ato, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında Saraçhane'de yaralanan Ato, hastanede gördüğü tedavinin ardından gazilik unvanı alarak yaşamını sürdürdü. Ato'nun cenazesi dün ikindi namazının ardından Fatih Sümbül Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazına müteakip son yolculuğuna uğurlandı. Hain girişimde 253 kişi şehit, 2 bin 196 kişi gazi olmuştu. Ato da o gece yaralanarak gaziler arasında yer almıştı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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15 Temmuz gazisi Cengiz Ato hayatını kaybetti
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