15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan: "Beni öldürmek istediler, ilk sorduğum demokrasi oldu"

15 Temmuz hain darbe girişiminde darbeci askerler tarafından başından vurularak infaz edilmek istenen dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı, 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) tarafından düzenlenen "Milletin Zaferinin 10. Yılında, Tam Bağımsız Türkiye" konferansında yaşadıklarını anlattı. Programda konuşan AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Arslan ise üniversitenin yeni Merkezi Derslikler Binası'ndaki konferans salonuna Turgut Aslan'ın adının verildiğini açıkladı.

KONFERANS SALONUNA TURGUT ASLAN'IN ADI VERİLDİ

AFSÜ Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Arslan yaptı. 15 Temmuz'un millet iradesinin zaferi olduğunu vurgulayan Arslan, şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan'ın daveti kabul ederek programa katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslan, üniversitenin yeni Merkezi Derslikler Binası'nda yer alan konferans salonuna Turgut Aslan'ın adının verildiğini açıklayarak bunun kendileri için büyük bir gurur olduğunu ifade etti. Konuşmasının sonunda Dede Korkut Destanı'ndan örnek veren Arslan, "Oğuz'un en büyük düşmanı uykudur. Oğuz uyanık olduğunda onu kimse yenememiştir. Eğer uyursak ölürüz." sözleriyle birlik ve beraberlik mesajı verdi.

"JANDARMA'DAKİ HAREKETLİLİĞİ GÖRÜNCE İÇERİ GİRDİM"

Konferansta konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan ise hayata tutunmasında emeği bulunan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek sözlerine başladı. 15 Temmuz gecesi Jandarma Genel Komutanlığı'nda olağan dışı bir hareketlilik fark ettiğini anlatan Aslan, koruması Hasan Gülhan ile birlikte binaya gittiğini söyledi. Darbecilerin kendisine "Yurtta Sulh Konseyi yönetime el koydu, içeri giremezsin" dediğini aktaran Aslan, buna rağmen içeri girmekte ısrar ettiğini belirtti.

"ÖLDÜ DİYE BİR KENARA BIRAKTILAR"

İçeri girdikten sonra koruması Hasan Gülhan ile birlikte rehin alındıklarını anlatan Aslan, gözlerinin bağlandığını ve ellerinin kelepçelendiğini söyledi. Lavaboya gitmek istediğinde darbecilerden birinin kendisine, "Ben seni öyle bir yere göndereceğim ki lavaboya ihtiyacın olmayacak" dediğini aktaran Aslan, o kişinin bugün müebbet hapis cezası aldığını ifade etti. Sabaha karşı infaz kararı verildiğini belirten Aslan, darbecilerin önce koruması Hasan Gülhan'ı şehit ettiğini, ardından kendi başına da iki el ateş ettiklerini anlattı. "Koruma arkadaşımı şehit ettiler. Benim de kafama sıktılar ve öldü diye bir kenara bıraktılar" diyen Aslan, daha sonra Özel Harekat ekiplerinin kendisini bulduğunu söyledi.

"KELİME-İ ŞEHADET GETİRİYORMUŞUM"

Özel Harekat polislerinin olay yerine ulaştığında kendisini ölü sandığını belirten Aslan, yapılan kontrollerde yaşadığının anlaşıldığını ifade etti. O anlarda kelime-i şehadet getirdiğini öğrendiğini söyleyen Aslan, Allah'ın kendisine ikinci bir hayat verdiğini belirterek sağlık çalışanlarının ve güvenlik güçlerinin büyük fedakarlık gösterdiğini dile getirdi.

"FETÖ BANA HABER GÖNDERDİ, KABUL ETMEDİM"

Konuşmasında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Turgut Aslan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından kendisine örgüte katılması yönünde haber gönderildiğini öne sürdü. Aslan, "Bana bizimle ol diye haber gönderdiler. Ben de 'Asla sizinle olmam.' dedim. Beni bunun için öldürmek istediler" ifadelerini kullandı.

103 GÜN SONRA UYANDI, İLK SORUSU DEMOKRASİ OLDU

Başından vurulduktan sonra 103 gün komada kalan Turgut Aslan, gözlerini açtığında ilk sorduğu sorunun "Bu ülkede demokrasi var mı?" olduğunu söyledi. Aslan, "FETÖ başarılı olduysa demokrasi kaybetti, halk kaybetti. FETÖ başarılı olamadıysa halk kazandı demişim. Bana 'Başarılı olamadılar.' dediklerinde çok sevinmişim" sözleriyle salonda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

"15 TEMMUZ'U GENÇLERE ÇOK İYİ ANLATMALIYIZ"

15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini vurgulayan Aslan, özellikle genç nesillerin darbe girişimini doğru şekilde öğrenmesinin önemine dikkat çekti. O gece 253 şehidin verildiğini hatırlatan Aslan, "Z kuşağı dediğimiz gençlere bunları çok iyi anlatmamız gerekiyor. O gün yaşananları bilmiyorlar. 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak hepimizin sorumluluğudur." dedi.

PROGRAM BAYRAK TAKDİMİYLE SONA ERDİ

Konferansın sonunda AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Arslan tarafından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan'a Fetih Bayrağı takdim edildi. Program, katılımcılarla çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör