15 Temmuz Gazisi Veyis Gümüşsoy: ‘O gece kimse evine geri dönmeyi düşünmüyordu’

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde uçaktan atılan bomba sonucu vücuduna isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle yaralanıp, gazi olan Veyis Gümüşsoy, yaşananları unutamadığını söylüyor. Aksaray Üniversitesi'nde memur olarak görev yapan gazi Veyis Gümüşsoy (48), duygularını SABAH'a anlattı.

'O GECE KİMSE EVİNE GERİ DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORDU'

Veyis Gümüşsoy, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Her 15 Temmuz geldiğinde aynı görüntüler, aynı sesler ve aynı duygular yeniden gözümün önüne geliyor. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın 'Bir kalkışma var' açıklamasını duyduk. İlk başta tam olarak ne olduğunu anlayamadık. Ardından TRT'de darbe bildirisi okutuldu. Yine de yaşananların büyüklüğünü o an tam kavrayamamıştık. Cumhurbaşkanımızın millete çağrısı bizlere cesaret verdi. Hiç düşünmeden sokağa çıktık. İlk hedefimiz Esenboğa Havalimanı'na gitmekti ama kalabalıktan ilerleyemedik ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yöneldik. Külliye'nin önünde polisler bize, 'Bu noktadan sonrası çok tehlikeli, ölüm riski var, geçmeyin' diye uyarıda bulundu. Ama o gece kimse evine geri dönmeyi düşünmüyordu. Biz de uyarılara rağmen ileri geçtik. Külliye'nin karşısındaki Jandarma Genel Komutanlığı tarafından üzerimize sürekli ateş açılıyordu. Helikopterler alçaktan uçuyor, zaman zaman tarama ateşi yapıyordu. O bölgede yaklaşık 70-80 kişilik bir asker grubu vardı. Onlar Külliye'ye girmeye çalışıyordu. Biz de vatandaşlar olarak buna engel olmaya çalıştık. Uzun süre tartışmalar ve arbede yaşandı. Sonunda o grup geri çekildi."

'O SESİ HAYATIM BOYUNCA UNUTAMAM'

Gece boyunca çatışma seslerinin dinmediğini anlatan Gümüşsoy, "Cumhurbaşkanımızın İstanbul Havalimanı'na indiğini ve yaptığı konuşmayı öğrenince bize büyük moral oldu. 'Bu iş bitecek' diye düşündük. Bulunduğumuz yerden bombaların sesini çok net duyuyorduk. TBMM'ye atılan bombanın sesi bulunduğumuz yere kadar ulaştı. O sesi hayatım boyunca unutamam. Uçaklardan biri yakındaki köprülü kavşağın bulunduğu noktaya bomba bıraktı. Orada polis araçları vardı. Patlamayla birlikte araçlar yanmaya başladı. İçlerinde polisler bulunuyordu. Biz de yaralılara yardım etmek için o bölgeye doğru koşmaya başladık. Bulunduğu bölgede şehitlerimiz ve gazilerimiz vardı. Atılan bomba bulunduğum noktaya yaklaşık 10 metre mesafeye düştü. Karnıma şarapnel parçaları isabet etti. O an nasıl hayatta kaldığımı bugün bile bilmiyorum. Allah bizi korudu" dedi.

ÇOK BÜYÜK BİR İHANETLE KARŞI KARŞIYA KALDIK

Gazi Veyis Gümüşsoy, "En acı olan ise kendi ülkemizde, üniforma giymiş insanların kendi vatandaşına silah doğrultmasıydı. Bunu kabullenmek gerçekten çok zor. O gece millet olarak çok büyük bir ihanetle karşı karşıya kaldık. Yaşananları anlatırken bile insanın boğazı düğümleniyor. O gece adeta bir savaş alanının ortasındaydık. Allah bir daha bu millete, bu devlete ve bu ülkenin insanlarına böyle acılar yaşatmasın" diye konuştu.