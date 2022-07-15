15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Sırtında Türk bayrağıyla şehit edildi

15 Temmuz 2016'da Türk milleti, hain bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. Tarihte eşine az rastlanacak bir direniş örneği sergileyen Türk milleti, ülkenin istiklaline ve istikbaline bir kez daha sahip çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokaklara ve meydanlara akın eden halk, FETÖ'cü hainlerin kirli emellerini bozguna uğrattı.

SIRTINDA TÜRK BAYRAĞIYLA ŞEHİT EDİLDİ

15 Temmuz darbe girişiminde tanklara, helikopterlere, ağır silahlara karşı dimdik duran 251 vatandaşımız şehit oldu. Darbe gecesi vatandaşların akın etti Fatih ilçesi Oğuzhan Caddesi üzerindeki Balımcılar parkında şu an 15 Temmuz anıtının olduğu noktada sırtında Türk bayrağı bağlı bir vatandaşın helikopterin taramasıyla şehit olduğu anlar ortaya çıktı.

O ANLARI ANLATTI

O anlara kamera kaydına alan darbecilere direnen İsmail Yılmaz SABAH'a anlattı. Yılmaz, "15 Temmuz gecesi saat 22.00 Vatan Caddesi ile Akdeniz Caddesi birleşme noktasında ki AK Parti ilçe binasının önüne gittim orada insanlar toplanmıştı kalabalıklar akın akın o meydana doğru geliyordu. Henüz Cumhurbaşkanı'nın talimatı kanaldan yayınlanmamıştı. Havada bir helikopter sesi gelmeye başladı. Helikopterin ineceği yerin altında durduk ve iniş yapmasını engelledik. Biraz yükselip ateş etmeye başladı.

ŞEHİT EDİLDİĞİ YERE ANIT DİKİLDİ

Darbe gecesi yaşananları anlatmaya devam eden İsmail Yılmaz, "Bir genç arkadaş bacağından vuruldu ardından şu an 15 Temmuz anıtının bulunduğu Balımcılar parkında sırtında Türk bayrağı bağlı bir vatandaşımız helikopterdeki askerlerin taraması sonucu sırtından vurularak şehit edildi. Orada şehit edilen ilk kişiydi. Adını bilmediğim bir abi, bir baba ve bir evlat olan şehidimiz Balımcılar Parkında bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın ilk kanıdır" dedi.