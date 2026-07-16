15 Temmuz, İzmir’de unutulmadı!

15 Temmuz 2016 yılında terör örgütü FETÖ mensuplarının tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin bertaraf edilişini 10'uncu yılında İzmir'de unutulmadı.

Konak Meydanı'nda gerçekleştirilen programa İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tümamiral Tayfun Paşaoğlu, İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Dr. Metin Düz, AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan etkinlik, Kuran'ı Kerim tilaveti, ilahilerle devam etti. Ardından İzmir Valisi Süleyman Elban'a Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sancak Koşusu kapsamında taşınan bayrak teslim edildi. Program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkent Millet Bahçesi'nden halka seslenişinin ekrana getirilmesi ile sürdü.

Programda konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban şunları söyledi: "10 yıl önce tekrar bir Temmuz akşamında bu millet, millet olduğundan, tarih sahnesinden yer aldığı günden bu yana böyle bir büyük ihanet yaşamamıştı. 15 Temmuz 2016 tarihimizin en karanlık Temmuz gecelerinden birisiydi. Milletimiz kendi içinde, sureti haktan görünen, kendileri gibi yaşadığını düşündüğümüz bu milletin kaynaklarıyla, imkanlarıyla, yardımlarıyla, sadakalarıyla, hayırlarıyla sinsi bir şekilde büyümüş, devletin tüm kurumlarına sirayet etmiş ve bu milletin dişinden, tırnağından her türlü imkanlarından artırarak ordusuna aldığı tanklarla, toplarla, F-16'larla yine bu milletin üzerine toplar, mermiler, kurşunlar yağdırdılar. Bu millet, tarihinde olduğu gibi güçlü bir liderlik görürse o iradenin söylediği her şeyi emir sayar ve onu uygulamaktan asla çekinmez. Bu millet, vatanı, devleti, bayrağı ve kutsalları söz konusu olduğunda canını ve hiçbir varlığını gözü kırpmadan feda eder. O gece karanlıklar aydınlığa, sıkıntılar ferahlığa, gecenin zifiri karanlığı nura ve güzelliğe, gece sabaha bu iradeyle, bu fedakarlıkla kavuştu.

Hain kalkışma ile ilgili üç hususu hatırlatmak istiyorum. Bir tanesi ihanet. 40 yıldan bu yana milletin, devletin kurumlarının içinde sinsi sinsi uluslararası akıl ve şeytani planlarla bu devleti, bu vatanı ele geçirmeye ve efendilerinin isteği doğrultusunda bir sistem kurmaya, bir coğrafya dizayn etmeye çalışan bir grubun, en başta kutsal, milli, bayrak ve tüm hassas değerlerimizi istismar ederek bu milleti sonuna kadar kullandı. Günü geldiğinde bir akrep gibi, 15 Temmuz gecesi hain planını ortaya koydular. Bu millet, vatan, devlet, ezan, bayrak, milli-manevi değerlerimiz tehlike altında diye bir hisse kapılırsa, en başta canı olmak üzere tüm varlığını seve seve feda etmeye hazır. İnsanlar seve seve tankların, paletlerin altına yatıp ezilmeyi göze aldılar. Mermilerin, bombaların üzerine yürüdüler, parçalanmayı göze aldılar. O gece 253 canımız, 253 kahramanımız, 253 yiğidimiz şehit oldu. 2 binin üzerinde, şehadete yürüyen, 'Ben de şehit olmak istiyorum, o şerefle ben de şereflenmek istiyorum' diyen kahramanımız da gazilik rütbesine eriştiler. Rabbimizden bir daha böyle büyük bir ihanetle karşı karşıya kalmamamız konusunda niyazda bulunuyoruz"

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör