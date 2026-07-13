15 Temmuz Kahramanı Vahide Şefkatlioğlu: "10. yıl değil 110. yıl da olsa biz o geceyi, acımızı asla unutmayacağız"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği'nin iş birliğiyle anma programları düzenlendi. Yalnızca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne değil, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprülerine de dev boyutlarda Türk bayrakları asıldı.

"253 ŞEHİT VERDİK AMA VATANIMIZI VERMEDİK"

Bayrak asma törenine katılan Darbe girişiminde eşi Mehmet Şefik Şefkatlioğlu'nu kaybeden ve kendisi de bir bacağını kaybederek gazi olan Vahide Şefkatlioğlu, o gece yaşadıklarını anlattı.

Darbe girişimini öğrendikleri an eşiyle birlikte sokağa çıkma kararı aldıklarını belirten Vahide Şefkatlioğlu, şunları kaydetti: "Koşuştururken biz de Atatürk Havalimanındaki köprüden, bariyerlerden atlarken tankların altında kaldık. Ben bir bacağımı kaybettim, diğer bacağımda 48 ameliyatım var, 3 platinim var. Uyandığımda tabii ki vatan kurtuldu mu demişim. Elhamdülillah vatanımız kurtuldu. Eşimin şehadetini bir buçuk ay sonra öğrendim. Biz o gece çıktık, kanlı geceyi şanlı geceye çevirdik. 253 şehit verdik ama vatanımızı vermedik, topraklarımızı vermedik. Ki hala şu an her nefes aldığımız sürece vermeyeceğiz. Bütün dünya bunu bilsin ki biz yaşadığımız sürece, evlatlarımız yaşadığı sürece bu vatana kimsenin kanlı elleri değmeyecek."

"10. YIL DEĞİL 110. YIL DA OLSA BİZ O GECEYİ, ACIMIZI ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Yaşanan acıların hafızalarda taze kalmasının önemine vurgu yapan 15 Temmuz gazisi Şefkatlioğlu, "10. yıl değil 110. yıl da olsa biz o geceyi, acımızı asla unutmayacağız. Acıyı unutmamak bizi daha çok güçlendiriyor. Çünkü acı unutulursa her şey unutulur. Geleceğin gençleri nasıl her gün telefonu şarj ediyorlarsa biz de bu bayrağa bakarak şarj oluyoruz. Ben bu vatanın evladı olduğum için de gurur duyuyorum, eşimle de gurur duyuyorum. Şehitler ölmez, vatan bölünmez diyorum. Herkes bayrağına, vatanına sahip çıksın. İnanın bizim başka gidecek vatanımız yok." diyerek sözlerini tamamladı.

KANLI GECEYİ ŞANLI GECEYE ÇEVİRDİK

Şefkatlioğlu, "Elhamdülillah biz vatanımızı onlara teslim etmedik. Onlar tankla, topla, tüfekle geldiler, biz imanla ve bayrak aşkıyla Elhamdülillah onları alt ettik. Bunu tek FETÖ'cüler değil, bütün dünya gördü. Biz birlik içinde olduğumuz sürece Allah'ın izniyle bu devlete de, bu bayrağa da, bu ezana da hiçbir şey olmayacak. Bu vatan sevdamız olduğu sürece ne ezanımız dinecek, ne bayrağımız inecek. Cumhurbaşkanımız ayakta durduğu sürece boyun eğmiyor, biz de boyun eğmediği sürece eğmiyoruz. Bunu 15 Temmuz'da gösterdik. Onlar kanlı bir gece yazacaklarını ama biz kanlı geceyi şanlı geceye çevirdik. Bir Mehmet gider, bin Mehmet gelir, bir Vahide gider, bin Vahide gelir. Bu vatan için bir bacak değil bin bacak feda olsun. Bana neden çıktın, pişman mısın dediklerinde asla pişman değilim. Olsa tekrar çıkarım, bu vatan için bir kere değil bin kere ölürüm" diye konuştu.