15 Temmuz koşusu nedeniyle İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapanacak

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 03.00 ile 15.00 arasında Beşiktaş ve Üsküdar'da köprü bağlantı yolları ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bazı kesimlerinde trafik akışı durdurulacak.

BARBAROS BULVARI İLE KÖPRÜ YOLLARI KAPANIYOR

Kapatılacak güzergâhlar arasında Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı'nın D-100 bağlantıları, Sait Çiftçi Köprüsü katılımları ve Yıldız Posta Caddesi bağlantıları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde D-100 Beşiktaş-Sarıyer ve Ümraniye-Altunizade ayrımları, Üsküdar'da ise Beylerbeyi, Altunizade, Kısıklı Caddesi ve Tophaneli Caddesi köprü katılımları yer alıyor.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR KULLANILACAK

Açıklamada, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için belirtilen saatlerde alternatif güzergâhları kullanmaları çağrısında bulunuldu.