"15 Temmuz milletin zaferidir"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Trabzon Üniversitesi Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Gazi Meclis'te O Gece' konulu konferansa katıldı. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansta, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Trabzon İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Emin Aşıkkutlu, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve çok sayıda kişi yer aldı. 15 Temmuz'un Türk tarihinde çok nadir görülen büyük bir ihanet olduğunu belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "15 Temmuz gibi Türk tarihinde çok nadir görülen büyük bir ihanetin ortaya çıktığı bu önemli geceyi 8. yılında yeniden anıyoruz, anlamaya çalışıyoruz ve hatırlıyoruz. Bu gece, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türklerin geleceğine dair yeni bir milat ve önemli bir tarihtir. Şehitlerimizi, onların Allah'ın lafzıyla aramızda bulunduğunu hatırlayarak, hür ve özgür bir şekilde bu topraklarda ilelebet ayakta durmamızı sağlayan kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz. Cenab-ı Allah'tan cennet mekan eylemesini ve cennetinde şefaatlerine nail olmamızı diliyoruz. İlimizin de iki şehidi, Sedat ve Samet kardeşlerimizi ve toplamda 251 şehidimizi rahmetle yâd ederken, 2 bin 734 gazimize de sağlık diliyorum. O gece gözünü kırpmadan vatanın, milletin birliği, beraberliği ve bağımsızlığı için ortaya çıkan kararlı iradeleri nedeniyle saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

15 TEMMUZ DÖNÜM NOKTASI OLMUŞTUR

Başkan Genç, "15 Temmuz'u diğer askeri müdahalelerden farklı bir kategoriye koymak gerektiğini düşünüyorum. 1946'dan itibaren çok partili siyasi hayata ve demokrasiye geçişimizden bu yana milletin iradesine birçok müdahale olmuştur. Ancak 15 Temmuz esasında herhangi bir darbe girişimi değil, bir işgal girişimidir. Bu girişim, bizim yeniden bağımsızlığımızı ilan ettiğimiz bir gün olarak değerlendirilmeli. 15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve cesur liderliğiyle milletimizin meydanlara çıkarak bağımsızlığını savunduğu ve bu hain girişimi bertaraf ettiği bir dönüm noktası olmuştur. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Kadim Türk devleti, emperyal oyunlara karşı daha güçlü kılınacaktır" şeklinde konuştu.

DİK DURUŞ BUGÜN DE DEVAM EDİYOR

15 Temmuz'un millet için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 2016'daki hain darbe girişimine karşı gösterilen kararlılık ve dik duruşun bugün de devam ettiğini belirterek, "Bu vatanın gerçek sahiplerinin millet olduğu bir kez daha gösterildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm halkımız vatanın her bir santimetrekaresine sahip çıktı. Şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. O gece yaşananlar ve halkımızın gösterdiği direniş gelecek nesillere aktarılmalıyız" diye konuştu.

BEDENLER SİPER EDİLEREK KALKIŞMA ÖNLENDİ

Trabzon Üniversitesi Rektörü Emin Aşıkkutlu, "15 Temmuz ihanetinin insan görünümlü caniler elinde gerçekleşmiş olması milletimizi dehşete düşürmüştür. Yarım asrı aşkın bir süre içinde din kisvesi altında milletimizin en saf dini ve milli duyguları istismar edilmiştir. Milletimizin gözbebeği stratejik önemdeki kurumları her türlü hile ile ele geçirip milletimize karşı silah olarak kullanma dalalet ve alçaklığına düşmüşlerdir. 15 Temmuz darbe girişimine karşı yüce milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çağrıya kulak vererek ellerinde bayrakları, dillerinde dualarıyla sokak ve meydanları doldurmuş, bedenlerini siper etmiş ve kalkışmayı önlemiştir" dedi.

MİLLETİN MÜCADELESİ TARİHİ BİR ÖRNEKTİR

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün önemine vurgu yaparak, o gece yaşadıklarını kitaplaştırdığını söyledi. Türkiye'nin tarihindeki en kritik anlardan biri olarak gördüğü 15 Temmuz'un, darbeye karşı direnişin ve milletin iradesine sahip çıkmanın sembolü olduğunu dile getiren Ünüvar, "Miletimizin yaşadığı bu hain olay, ülkemizin demokrasi tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. Yüce milletin seçtiği liderlerle birlikte darbeye karşı verilen mücadele tarihi bir örnek teşkil ediyor" şeklinde konuştu. Ünüvar, konuşmasının ardından 15 Temmuz gecesini kendi gözlemi ve yaşadıklarıyla katılımcılara anlattı.